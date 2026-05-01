تشكيل الأهلي أمام الزمالك: بن شرقى يقود الهجوم والشحات ورياض وبيكهام أساسيون

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 مايو 2026 08:16 مساءً -

أعلن ييس توروب المدير الفني للأهلي ، تشكيل الفريق لمباراة الزمالك الليلة في الدوري ، ويضم تشكيل الفريق ، كلاً من :

حراسة المرمى : مصطفى شوبير

خط الدفاع : ياسين مرعي ، هادي رياض، احمد رمضان بيكهام ، أحمد نبيل كوكا

خط الوسط : مروان عطية ، إمام عاشور ، حسين الشحات ، طاهر محمد طاهر محمد

خط الهجوم : أشرف بن شرقي .

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الثامنة مساء اليوم الجمعة مواجهة حاسمة بين الزمالك والأهلي ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بدوري نايل في لقاء سيكون عنوانه الاثارة في ظل رغبة الفريقين لحسم الفوز في صراعهم المحتدم للتتويج باللقب المحلى هذا الموسم.

الزمالك يتصدر قمة الدوري

يعتلى الزمالك صدارة أندية الدوري برصيد 50 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق 15 فوز و 5 تعادلات وتعرض للخسارة ثلاثة مرات وسجل لاعبيه 37 هدف وتلقت شباكه 14 هدف.

في المقابل خاض الأهلى 23 مباراة في بطولة الدوري المصري ليحتل المركز الثالث جمع خلالها 44 نقطة، بعدما حقق الفوز في 12 لقاء وتعادل في 8 مواجهات، بينما خسر 3 مباريات وسجل لاعبيه 36 هدف وتلقت شباكه 24 هدف.

الزمالك يتعادل والأهلي يخسر في الجولة الماضية

تعادل الزمالك مع انبى سلبياً في أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما خسر الأهلى من بيراميدز بثلاثية دون رد في أخر ظهور أيضاً وهي الخسارة التي أضعفت فرص المارد الأحمر في التتويج باللقب.

الأهلي يستعيد الشناوي والشحات

ويستعيد الاهلى جهود الثنائى محمد الشناوى وحسين الشحات بعد انتهاء الإيقاف فيما يغيب محمد هانى بعد الحصول على الإنذار الثالث في مباراة بيراميدز ، ويستمر غياب المغربى يوسف بلعمري وكريم فؤاد للإصابة فيما يغيب ياسر إبراهيم بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة بيراميدز الأخيرة.

عودة محمد إسماعيل للزمالك

في المقابل يستعيد فريق الزمالك جهود مدافعه محمد إسماعيل بعد انتهاء الإيقاف بينما يغيب عن صفوف الأبيض في مباراة القمة الليلة كل من أحمد حمدي للتجميد على خلفية أزمة تجديد العقد، بارون أوشينج وسيف جعفر، محمود الشناوي، محمد صبحى، لأسباب فنية، بينما يغيب عمرو ناصر للإصابة، محمود جهاد واحمد حسام للتأهيل من الإصابة.