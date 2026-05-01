تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك.. الشحات وطاهر وبن شرقى فى الهجوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 مايو 2026 02:16 مساءً - يستعد الزمالك لمواجهة مرتقبة أمام غريمه الأهلى في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث يلتقي الفريقان اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد القاهرة الدولى ضمن الجولة الخامسة من مرحلة التتويج.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الزمالك مكون من :

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام و هادي رياض وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية وتريزيجيه وإمام عاشور وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر

خط الهجوم: أشرف بن شرقى

موعد قمة الزمالك والأهلى

ومن المنتظر أن تنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة وسط أجواء جماهيرية حماسية مرتقبة داخل الملعب.

حكم الكلاسيكو

وأسندت لجنة الحكام إدارة المباراة إلى الحكم الدولي الألماني ماتياس جولينبيك، الذي سيتولى قيادة اللقاء تحكيميًا بمعاونة طاقم أوروبي.

معلقين الديربى

وعلى صعيد النقل التلفزيوني، أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورتس نقل المباراة عبر قنواتها المختلفة، حيث يعلق على قناة ON Sport 1 كل من أيمن الكاشف ومؤمن حسن ، بينما يتولى التعليق على قناة ON Sport Max الثنائي بلال علام ومحمد الكواليني.