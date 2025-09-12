قطر ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة “إعلان نيويورك” بشأن حل الدولتين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 سبتمبر 2025 11:24 مساءً - رحبت دولة قطر باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة “إعلان نيويورك” المتعلق بتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، والصادر عن المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن اعتماد القرار بأغلبية 142 صوتاً يجسد التأييد الدولي الواسع للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة، مشيرةً إلى أن الخطوة تتماشى مع إعلان عدد من الدول نيتها الاعتراف بدولة فلسطين خلال شهر سبتمبر الجاري.

وأعربت الوزارة عن تقدير دولة قطر لجهود كل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية التي أسهمت في صدور الإعلان واعتماده في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجددت وزارة الخارجية التأكيد على الموقف الثابت والراسخ لدولة قطر في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية