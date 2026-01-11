رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيات طاقة بـ1,8 مليار دولار باقتصادية قناة السويس

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 يناير 2026 01:23 مساءً - شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، توقيع اتفاقيات طاقة جديدة بـ1,8 مليار دولار، كما يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، 9 مصانع تابعة للهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس.

وكان قد شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع عقود إنشاء ثلاثة مشروعات صناعية كبرى داخل نطاق المطور الصناعي "تيدا–مصر" بمنطقة السخنة الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بين شركة "تيدا–مصر" وكلٍّ من شركات: مجموعة "شين فينج مينج" الصينية (Xin Feng Ming Group)، و"تشاويانج لانجما للإطارات (Chaoyang Langma Tire)، و"تونج لينج جييا للتكنولوجيا الحيوية (Tongling Jieya Biotechnology)، بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 1.15 مليار دولار.