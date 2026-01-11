دعماً لوحدة وسيادة الصومال.. وزير الخارجية يلتقي نظيره الصومالي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 يناير 2026 01:23 مساءً -

على هامش الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء منظمة التعاون الاسلامي، التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم السبت ١٠ يناير ٢٠٢٦ بالسيد عبد السلام عبدي علي وزير خارجية الصومال.

أشاد وزير الخارجية بعمق العلاقات المصرية الصومالية والحرص المتبادل على تطوير العلاقات الثنائية لاسيما في المجالات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية، مشدداً على أهمية مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين بما يحقق المنفعة المتبادلة لهما، خاص مع قرب افتتاح بنك مصر في الصومال، وهو ما سيكون له أثر مهم في تيسير المعاملات التجارية بين مصر والصومال.

وشدد الوزير عبد العاطي على دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية باعتبارها ركيزة أساسية لاستقرار منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، مؤكدًا الرفض التام وإدانة مصر لأي إجراءات أحادية أو محاولات لفرض كيانات موازية أو خلق واقع سياسي جديد خارج الأطر القانونية المعترف بها دوليًا، مستعرضاً التحركات المصرية الرامية لدعم الصومال الشقيق والتي أفضت إلى صدور بيان عابر للاقاليم لـ٢٣ دولة ومنظمتين دوليتين وعقد جلسة وزارية لمجلس السلم والأمن، مؤكداً على أهمية مواصلة التنسيق والتحرك الجماعي للتأكيد على وحدة وسيادة الصومال.

في ذات السياق، أكد وزير الخارجية التزام مصر بمواصلة تقديم الدعم لبناء المؤسسات الصومالية وجهود إرساء الأمن واستقرار وخاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف، مؤكداً على ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية للتصدي للهجمات الإرهابية واجتثاث جذور الإرهاب.

كما أكد وزير الخارجية دعم مصر للجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية في الصومال، مشدداً على أهمية مواصلة الجهود مع الشركاء الدوليين من أجل حشد تمويل كافي ومستدام لبعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار بالصومال بما يمكنها من أداء مهامها على أكمل وجه.