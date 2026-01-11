وزير الخارجية مصرى ونظيره الباكستاني يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 يناير 2026 01:23 مساءً -

التقى د. بدر عبد العاطي ، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم السبت ١٠ يناير ٢٠٢٦، بالسيد محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك علي هامش مشاركتهما في الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي في جدة.

أعرب الوزير عبد العاطي خلال اللقاء عن التقدير للعلاقات الوثيقة التي تربط مصر بباكستان، مشيداً بما تشهده العلاقات الثنائية من زخم لافت خلال الفترة الأخيرة، ولاسيما في أعقاب الزيارة الرسمية التي اجراها إلى إسلام أباد فى شهر نوفمبر الماضي معربا عن التطلع لتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، ولاسيما على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

تبادل الوزيران الرؤى ازاء تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود التي تبذلها مصر للانتقال للمرحلة الثانية من خطة الرئيس الامريكى، مؤكداً ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن ٢٨٠٣ الخاص بغزة، وضمان النفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية، والإعلان عن تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية، ونشر قوة الاستقرار الدولية، وبدء خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

كما تطرق الوزيران كذلك إلى التطورات فى اليمن حيث اكد وزير الخارجية المصرى على أهمية التهدئة في اليمن وخفض التصعيد واعلاء الحوار والتوافق، بعيدا عن أي اجراءات احادية، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني الشقيق.