الهباش للقاهرة الإخبارية: تصويت الأمم المتحدة يعكس قناعة دولية بإنهاء الاحتلال

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 سبتمبر 2025 11:24 مساءً - رحب الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين، بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة، معتبرًا أن التصويت بأغلبية ساحقة يعكس "تعاظم القناعة الدولية" بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بشكل عادل وشامل ووفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

وفي مقابلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أكد الهباش أن العالم لم يعد يتحمل استمرار هذه المأساة"، مشيرًا إلى أن دماء الأطفال والمعاناة الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية هي التي "أحيت ضمائر البشرية" ودفعتها نحو تبني هذا الموقف الداعم للقضية الفلسطينية، التي وصفها بأنها القضية الدولية الوحيدة التي لم تُحل بعد.

وشدد الهباش على أن الخطوة الأهم الآن هي "التنفيذ وتجسيد القرار على أرض الواقع"، موضحًا أن المسار العملي يبدأ بالتوجه إلى مجلس الأمن للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين، معترفًا باحتمالية استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو) لإعاقة هذه الخطوة.

ودعا مستشار الرئيس الفلسطيني الدول العربية والإسلامية وكافة الدول الصديقة إلى تركيز جهودها على مخاطبة الإدارة الأمريكية بـ"لغة المصالح"، قائلًا: "الدول عبيد لمصالحها". وأضاف أن إسرائيل "لا تستطيع أن تعيش بدون الولايات المتحدة"، وستضطر للقبول بالقرار إذا غيرت واشنطن موقفها لحماية مصالحها الواسعة مع العالم العربي والإسلامي، كما دعا إلى ضرورة بناء لوبي عربي وإسلامي مؤثر داخل الولايات المتحدة للتأثير على الرأي العام الأمريكي، مستشهدًا بنجاح هذه الاستراتيجية في إسقاط نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.

يُذكر أن القرار حصل على تأييد 142 دولة، مقابل اعتراض 10 دول وامتناع 12 عن التصويت، مما يمثل انتصارًا دبلوماسيًا هامًا لفلسطين.