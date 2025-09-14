القبض على المتهمين بالتشاجر بأسلحة بيضاء وترويع المواطنين في الغربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 سبتمبر 2025 01:16 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص بالتشاجر بأسلحة بيضاء وترويع المواطنين بالغربية .

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأنه بتاريخ 7 الجارى نشبت مشاجرة بين طرف أول : ( 3 أشخاص " لأحدهم له معلومات جنائية ومصاب بكسور وجروح " ) ، وطرف ثانى : ( 8 أشخاص " لـ 2منهم معلومات جنائية – مصابان بكدمات وجروح وسحجات " ) لخلافات مالية بينهم ، تعدى خلالها الطرفين على بعضهم البعض بالأسلحة البيضاء مما أدى لحدوث إصابتهم المنوه عنها .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزتهم (9 قطع سلاح أبيض ، 4 عصى خشبية "المستخدمين فى التعدى") ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.