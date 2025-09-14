ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 سبتمبر 2025 01:16 مساءً -

فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة ، والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (4 عناصر جنائية شديدة الخطورة، محكوم على أحدهم بالإعدام والآخرين بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "قتل ، مخدرات، سلاح نارى، سرقة بالإكراه") بمحافظة أسيوط، وضبط باقى عناصر تلك البؤر وبحوزتهم (أكثر من 180 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، شابو ، إستروكس ، بودر ، هيروين ، كوكايين ، أفيون" – 104 قطعة سلاح نارى "58 بندقية خرطوش ، 30 بندقية آلية ، 9 فرد خرطوش ، 6 طبنجات ، رشاش جرينوف") .

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة أكثر من (55) مليون جنيه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.