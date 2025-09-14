هيئة الدواء المصرية توقع مذكرة تفاهم مع وزارة سلامة الغذاء والدواء بكوريا الجنوبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 سبتمبر 2025 01:16 مساءً -

وقعت هيئة الدواء المصرية مذكرة تفاهم مع وزارة سلامة الغذاء والدواء الكورية، حيث وقع الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية عن الجانب المصري مع الدكتورة يو-كيونغ أوه، وزيرة وزارة سلامة الغذاء والدواء الكورية عن الجانب الكوري، وذلك على هامش مشاركة هيئة الدواء المصرية في فعاليات المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي AIRIS 2025، الذي تستضيفه كوريا الجنوبية.

تُعَد مذكرة التفاهم التي وقّعتها هيئة الدواء المصرية مع وزارة سلامة الغذاء والدواء في كوريا الجنوبية خطوة بالغة الأهمية نحو تنمية القدرات الفنية والتنظيمية في مجال المنتجات الطبية، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات العالمية، حيث تم اعتماد الوزارة الكورية مؤخرًا كجهة رقابية مرجعية (WLA) من قبل منظمة الصحة العالمية، الأمر الذي يعكس مكانتها المرموقة ويجعل من التعاون إضافة نوعية لتعزيز كفاءة المنظومة الرقابية المصرية.

وتسهم مذكرة التفاهم في دعم مسيرة هيئة الدواء المصرية الدولية، وتنوع علاقاتها التنظيمية عبر قارات العالم المختلفة، والاطلاع على الخبرات والتجارب الدولية الناجحة، وتمهيد الطريق أمام حصول هيئة الدواء المصرية على مستوى النضج الرابع من منظمة الصحة العالمية، وهو ما ينعكس على قوة سوق الدواء المصري وسمعته، ويفتح الطريق أمام المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة، ودعم تصدير المستحضرات الطبية المصرية بالخارج.

تأتي مشاركة هيئة الدواء المصرية في هذا الحدث الدولي تأكيدًا على مكانتها المتنامية كجهة تنظيمية رائدة ذات ثقل عالمي، وانفتاحها على التعاون مع شركائها الدوليين في المجالات العلمية والتنظيمية، بما يعزز صناعة الدواء إقليميًا وعالميًا، ويدعم الابتكار وضمان وصول منتجات طبية آمنة وفعّالة للمريض.