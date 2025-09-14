احتجاجًا على مشاركة فريق إسرائيل .. مظاهرة مؤيدة لفلسطين توقف سباق دراجات بإسبانيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 سبتمبر 2025 01:16 مساءً -

شارك أكثر من 100 شخص فى مظاهرات مؤيدة لفلسطين فى إسبانيا ، التى أدت إلى تغيير مسار سباق دراجات وتفادى المرور عبر بلدة سيرسيديا وتدخلت قوات الحرس المدنى لإخلاء الطريق وتمكين استئناف السباق لكن لم يكن ممكنا الحفاظ على المسار الأصلى، حسبما قالت صحيفة لابانجورديا الإسبانية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المتظاهرين رفعوا شعار للتنديد بـ "الإبادة الجماعية فى غزة" ورفض مشاركة فريق إسرائيل بريميير تك، ووفقا لمصادر من التنظيم والحرس المدنى، فقد تسببت فى المظاهرات فى عرقلة السباق، وتمكن من الدراجون الذين كانوا ضمن المجموعة المتقدمة فى المرور قبل الإغلاق ، بينما اضطر المطاردون للتقدم بين سيارات الفرق وعلى جانبي الطريق وسط محاولات قوات الأمن لفتح الممر.

ويأتي هذا الحادث في إطار سلسلة من التحركات المؤيدة لفلسطين التي تكررت خلال المنافسة، حيث رفع ناشطون اجتماعيون أعلامًا ولافتات للتعبير عن احتجاجهم. وأقرت مصادر من داخل السباق بأن هذه الانقطاعات أثارت قلق بعض الفرق المشاركة، فيما شددت المنظمة من إجراءاتها الأمنية تحسبًا لوقوع تحركات مماثلة في المراحل المقبلة.

ودعت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية ، بيلار أليجريا ، إلى فرض عقوبات رياضية على إسرائيل مشابهة لتلك التي تم تطبقها على روسيا بعد حرب أوكرانيا، مشيرة إلى أن مشاركة الفرق الإسرائيلية فى البطولات الدولية ، مثل طواف إسبانيا للدرجات ، لم تعد مقبولة فى ظل كما وصفته بـ "الإبادة الجماعية" فى غزة.

وقالت أليجريا فى تصريحات لقناة " كادينا سير" الإسبانية " ، إن ما تشهده غزة الآن مجزرة ، فالأطفال ورضع يموتون جوعا وأكثر من 60 ألف حالة وفاة ، فالوضع أصبح مأساويا ، ومن المهم أن تظهر الرياضة موقفا مشابها لما حدث فى روسيا"، وأضافت "يجب أن يتدخل الاتحاد الدولى للدرجات واللجنة الأولمبية الدولية (IOC) لاتخاذ قرار واضح".

