ضبط 3 متهمين ظهروا بأسلحة بيضاء في مقطع فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 سبتمبر 2025 05:28 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام 3 أشخاص بالتلويح بأسلحة بيضاء بدمياط، وضبط مرتكبي الواقعة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وحدوث مشاجرة بين طرف أول (مالك ورشة)، وطرف ثانى (نجل شقيق الأول ونجليه) جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة دمياط لرفضه منحهم مبالغ مالية لسوء سلوكهم وإعتيادهم تعاطى المواد المخدرة، قام على إثرها الطرف الثانى بالتوجه للورشة ملك الأول والتعدى عليه بالسب وخلع ملابسهم والتلويح بأسلحة بيضاء لترهيبه.

أمكن ضبط (الطرف الثانى) وبحوزتهم الأسلحة البيضاء المستخدمة فى الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.