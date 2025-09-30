رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير كورنيش شبين الكوم القديم ويفتتح الممشى السياحى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 06:33 مساءً - في إطار زيارته اليوم الثلاثاء، إلى محافظة المنوفية، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، أعمال تطوير وتجميل مدينة شبين الكوم، كما افتتح الممشى السياحي الجديد بالمدينة.

وخلال تفقد أعمال تطوير وتجميل كورنيش شبين الكوم القديم، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، الذي أشار إلى أن أعمال التطوير بالكورنيش القديم يتم تنفيذها بطول 1.6 كم، وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة لإنشاء واجهة حضارية ولمسة جمالية وإيجاد متنزهات ومتنفس للأهالي والمواطنين والزوار.

وأوضح المحافظ، أنه تم تنفيذ أعمال التطوير والتجميل في عددٍ من القطاعات على عدة مراحل وفقاً للمعايير والاشتراطات، وتضمنت تنفيذ مقاعد رخامية مُضيئة، وزراعة نخيل، وأعمدة ديكورية حديثة، وإنترلوك، وعناصر أخرى مُميزة لإضفاء مظهر جمالي.

كما افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، الممشى السياحي الجديد بمدينة شبين الكوم، حيث استمع إلى شرح من اللواء إبراهيم أبو ليمون الذي أوضح أن الممشى الجديد يقام على مساحة 500م تبدأ من معهد الكبد وحتى كوبري القاصد بحي غرب، ويعدُ مُتنفساً حضارياً متميزاً وخدميا للأهالي وزوار المحافظة.

وأكد المحافظ أن هذا المشروع يمثل أولوية أولى ونقلة حضارية، ويتزامن مع خطة تطوير شاملة يخضع لها كورنيش شبين الكوم، لافتاً إلى أن أعمال التنفيذ بالممشى الجديد شهدت الانتهاء من أعمال تركيب مقاعد الرخام والمظلات والعمل على استكمال تنفيذ الأعمال الانشائية للنافورة، كما تشهد تلك الأعمال تنفيذ برجولات، ومناطق خضراء، وبلاط إنترلوك، وبلدورات، وإقامة محلات متنوعة، والاهتمام بالزينة عبر تواجد أحواض زهور ونباتات.