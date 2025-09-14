مان سيتي ضد مان يونايتد.. جماهير إنجلترا تهاجم إسرائيل بسبب الحرب في غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 سبتمبر 2025 07:32 مساءً - هاجمت جماهير مانشستر سيتي، إسرائيل على خلفية حرب الإبادة التي تقوم بها الأخيرة ضد أهل غزة قبل لحظات من انطلاق مباراة مانشستر يونايتد المقامة حاليًا على ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2025-26.



مان سيتي ضد مان يونايتد



ورفعت جماهير مانشستر سيتي لافتات ضخمة للتعبير عن موقفها الرافض لحرب الإبادة على أهل فلسطين والدعم لقضية أهل غزة ضد التهجير القصري.

ويسعى مانشستر سيتى لاستعادة توازنه في الدورى الإنجليزى الممتاز هذا الموسم بعدما اكتفى بتحقيق فوز وحيد حتى الآن جاء على حساب وولفرهامبتون في جولة الافتتاح، وخسر بعدها من توتنهام وبرايتون ليكتفى بجمع 3 نقاط فقط.

يتفوق مانشستر يونايتد نسبيا على مانشستر سيتى قبل مباراة اليوم لكنه ليس في أفضل أحواله هو الآخر حيث جمع 4 نقاط فقط من فوز وتعادل وخسارة في أول 3 جولات من انطلاقة الموسم.



وجاء تشكيل مان سيتي ضد مان يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: جفارديول – روبن دياز – خوسانوف – نيكو أوريلي

خط الوسط: برناردو سيلفا – رودري – تيجاني ريندرز – فيل فودين – جيريمي دوكو

خط الهجوم: إيرلينج هالاند



تشكيل مانشستر يونايتد ضد السيتي كالتالي:



حراسة المرمى: ألتاي بايندير

خط الدفاع: نصير مزراوي - ليني يورو – ماتيس دي ليخت – لوك شاو

خط الوسط: دورجو – برونو فيرنانديز – أوجارتي

خط الهجوم: براين مبيومو – بنيامين شيشكو – أماد ديالو