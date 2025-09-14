نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التضامن الاجتماعي تغلق دار "زهرة مصر" غير المرخصة وتنقل 35 سيدة إلى مجمع "حياة" بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نفذت وزارة التضامن الاجتماعي قرار غلق دار "زهرة مصر" بمدينة بدر، بعد رصد مخالفات جسيمة بحق المؤسسة المشرفة عليها، من بينها ممارسة النشاط دون الحصول على التراخيص القانونية، وجمع تبرعات بعد انتهاء الترخيص الممنوح لها، بالإضافة إلى مخالفات مالية وإدارية.

وتوجهت لجنة من مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية لاستلام الدار وما بها من نزيلات، حيث تمت إحالة كامل الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك استنادًا للتقارير المالية والإدارية والفنية التي أعدتها اللجان المختصة، وما تم رصده من مخالفات أثناء عملية الاستلام.

وقررت الوزارة نقل 35 سيدة من نزيلات الدار إلى مجمع "حياة" التابع لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالجيزة، مع توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية لهن. كما أجرى فريق متطوعو الهلال الأحمر المصري فحوصات طبية وجلسات دعم نفسي للنزيلات لضمان سلامتهن أثناء عملية الانتقال.

وحرصت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على متابعة عملية غلق الدار ونقل النزيلات، موجّهة بتوفير الرعاية الكاملة لهن.

وفي هذا الإطار، شددت الوزارة على المواطنين بعدم التبرع لأي جهة أو شخص إلا بعد التأكد من حصولهم على ترخيص جمع مال صادر من وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدة أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية يحظر جمع التبرعات دون ترخيص، ويعتبر ذلك مخالفة صريحة لأحكام القانون.

