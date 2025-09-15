وزارة التضامن الاجتماعي صرف "تكافل وكرامة" عن شهر سبتمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 سبتمبر 2025 12:32 مساءً - أعلنت الدكتورة مايا مرسي ، وزيرة التضامن الاجتماعي، صرف الدعم النقدي تحت مظلة «تكافل وكرامة» عن شهر سبتمبر لـ4.7 مليون أسرة، اليوم الاثنين الموافق 15 سبتمبر، وذلك بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.

وبدأ المستفيدون الصرف في الساعات الأولي من صباح اليوم من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.