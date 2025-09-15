مصر تترأس الخلوة الوزارية الرابعة لوزراء التجارة الأفارقة بالقاهرة لتعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 سبتمبر 2025 12:32 مساءً - شهدت القاهرة اليوم انطلاق أعمال الخلوة الوزارية الرابعة للوزراء المعنيين بالتجارة في القارة الإفريقية، برئاسة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبمشاركة معالي وامكيلي ميني، الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، ووزراء التجارة وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الوزير أن إفريقيا غنية بتاريخها ومواردها وموقعها الاستراتيجي وعناصرها البشرية الشابة، مدعومة بإرادة سياسية واضحة للتكامل الاقتصادي. وأشار إلى أن الخلوة تمثل محطة استراتيجية لترجمة هذه المقومات إلى واقع اقتصادي موحد يعزز من قدرة القارة على المنافسة عالميًا.

وأوضح الخطيب أن جدول أعمال الخلوة يركز على التعامل مع المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، وتسريع استكمال السوق الإفريقية الموحدة للسلع والخدمات، والتوافق حول الملفات العالقة لقواعد المنشأ باعتبارها الأساس الحقيقي للتكامل الصناعي وتعميق سلاسل القيمة داخل القارة. كما شدد على أهمية التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية كأدوات رئيسية لتيسير التجارة البينية وجذب الاستثمارات.

وجدد الوزير التأكيد على أن مصر، في رئاستها للمجلس الوزاري للاتفاقية، ملتزمة بدعم مسيرة التكامل الاقتصادي الإفريقي بكل ما تملك من خبرات وإمكانات، انطلاقًا من إيمانها بأن وحدة إفريقيا الاقتصادية هي السبيل لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

واختتم الخطيب كلمته بالتأكيد على أن المسؤولية كبيرة والتطلعات أكبر، معربًا عن ثقته في أن أعمال هذه الخلوة ستسفر عن خطوات عملية لتسريع تنفيذ الاتفاقية وتحويل إفريقيا إلى قوة اقتصادية فاعلة ومؤثرة عالميًا، ومؤكدًا أن ما تحقق اليوم سيكون إضافة جديدة على مسار بناء سوق إفريقية موحدة تلبي طموحات شعوبها