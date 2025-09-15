ضبط قائد سيارة "مينى باص" لسيره عكس الاتجاه والتعدي على آخر بالجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 سبتمبر 2025 01:32 مساءً - في إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد سيارة "مينى باص" بالسير عكس الاتجاه والتعدي على قائد سيارة أخرى بالسب وإحداث تلفيات بسيارته الخاصة اعتراضاً على تصويره بمنطقة 6 أكتوبر بالجيزة.





بالفحص تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق مقيم بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.