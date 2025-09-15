«التعاون الإسلامي»: الاعتداء على الدوحة انتهاك صارخ للقانون الدولي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 سبتمبر 2025 05:24 مساءً - قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، إنه يجب تنفيذ قرارات مجلس الأمن لوقف النار في غزة، متابعا: " نؤيد قطر في أي إجراءات تتخذها لحماية أمنها وسيادتها".

وأضاف خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية الطارئة: " الاعتداء على الدوحة انتهاك صارخ للقانون الدولي"، متابعا: " ندعم آليات تنفيذ حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية".