النفط يقفز بأكثر من 6% مع تمسك ترامب بالحصار البحري على إيران

دبي - احمد فتحي في الخميس 30 أبريل 2026 12:13 مساءً - سي إن بي سي_ ارتفعت أسعار النفط العالمية بأكثر من 6% اليوم الأربعاء، بعدما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيواصل الحصار البحري على إيران حتى توافق على اتفاق نووي، ما أثار مخاوف من استمرار تعطيل حركة الشحن عبر مضيق هرمز الاستراتيجي.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو بأكثر من 7% إلى مستوى 119 دولاراً للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ليتجاوز 107 دولارات للبرميل.

تصريحات ترامب

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع Axios: “الحصار أكثر فاعلية من القصف. إنهم يختنقون مثل خنزير محشو، وسيكون الأمر أسوأ بالنسبة لهم. لا يمكن أن يمتلكوا سلاحاً نووياً”.

وتأتي تصريحاته وسط تعثر المفاوضات، حيث ترفض إيران إعادة فتح مضيق هرمز ما لم ترفع واشنطن الحصار.

خروج الإمارات من أوبك

وتزامن ارتفاع الأسعار مع إعلان الإمارات خروجها من منظمة أوبك اعتباراً من الأول من مايو، وهو ما وصفه محللو بنك ING الهولندي بأنه “ضربة كبيرة” للمنظمة، لكنه قد يضعف تأثيرها في السوق العالمية ويصب في مصلحة المستهلكين.

ومع ذلك، يبقى العامل الأكبر في تحديد اتجاه الأسعار هو تطورات الخليج وتوقيت استئناف تدفقات النفط عبر مضيق هرمز.

تراجع المخزونات الأمريكية من الخام والبنزين ونواتج التقطير

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت خلال الأسبوع الماضي.

انخفاض الخام في كاشنج

وأوضحت الإدارة أن مخزونات النفط الخام تراجعت 6.2 مليون برميل لتصل إلى 459.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 أبريل، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته بانخفاض 231 ألف برميل.

كما انخفضت المخزونات في مركز التسليم بكاشنج بولاية أوكلاهوما بمقدار 796 ألف برميل.

ارتفاع تشغيل المصافي

وأضافت الإدارة أن استهلاك الخام في المصافي ارتفع 84 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع، فيما زادت معدلات تشغيل المصافي 0.5 نقطة مئوية.

تراجع البنزين ونواتج التقطير

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين الأمريكية انخفضت 6.1 مليون برميل إلى 222.3 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض 2.1 مليون برميل.

كما تراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 4.5 مليون برميل إلى 103.6 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض 2.2 مليون برميل.

وأشارت الإدارة إلى أن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام انخفض 1.97 مليون برميل يومياً، ما يعكس استمرار الضغوط على السوق الأمريكية.

حصار مطول على إيران

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أمس الثلاثاء، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن الرئيس دونالد ترامب طلب من مساعديه الاستعداد لفرض حصار مطول على إيران.

وأضاف التقرير أن ترامب يفضل مواصلة الضغط على الاقتصاد الإيراني وصادراته النفطية، من خلال تعطيل حركة الشحن من وإلى الموانئ الإيرانية.

وعلى الرغم من التوصل إلى وقف إطلاق نار في الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، لا يزال الصراع في حالة جمود، في ظل سعي الطرفين للتوصل إلى اتفاق رسمي ينهي القتال.

وفي هذا السياق، أغلقت إيران مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً، في حين فرضت الولايات المتحدة حصاراً على الموانئ الإيرانية.

وقال يانغ آن، المحلل لدى “هايتونغ فيوتشرز”، إن الارتفاع الأخير في أسعار النفط جاء مدفوعاً بحصار المضيق، مضيفاً: “إذا كان ترامب مستعداً لتمديد هذا الحصار، فإن اضطرابات الإمدادات ستتفاقم، ما سيواصل دفع أسعار النفط نحو الارتفاع”.

وتضغط الولايات المتحدة على إيران لإنهاء ما تصفه ببرنامجها لتطوير أسلحة نووية، بينما تطالب طهران بالحصول على تعويضات عن الجولة الأخيرة من القتال، إلى جانب تخفيف العقوبات الاقتصادية ومنحها شكلاً من أشكال السيطرة على مضيق هرمز.

وأدى إغلاق مضيق هرمز إلى تسارع السحب من المخزونات العالمية، إذ أفادت مصادر في السوق، في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، بأن بيانات معهد البترول الأمريكي أظهرت تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي.

