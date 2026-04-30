نعرض لكم الان تفاصيل خبر القابضة للسياحة والفنادق تفتتح مشروعاً سياحياً جديداً بخان الخليلي بالتعاون مع أوبروي من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 30 أبريل 2026 10:14 صباحاً - دوت الخليج_ افتتحت الشركة القابضة للسياحة والفنادق مشروعاً سياحياً جديداً بمنطقة خان الخليلي التاريخية بمحافظة القاهرة، يضم مطعمين يتم تشغيلهما وإدارتهما بالتعاون مع شركة “أوبروي” العالمية لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية، وذلك بحضور رفيع المستوى من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة.

ويأتي افتتاح المشروع في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول والمزارات السياحية والتراثية، وتعزيز القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري، من خلال تقديم تجارب ضيافة متطورة وفق المعايير العالمية.

وشهد حفل الافتتاح حضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والسفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتور أحمد غنيم، رئيس المتحف المصري الكبير، والدكتور أحمد العدل، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، إلى جانب النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، والنائبة زينب بشير، عضو مجلس النواب، والنائب عصام الرتمي، عضو مجلس الشيوخ، والسيدة سي سوشما، نائب رئيس البعثة الهندية بالقاهرة، فضلاً عن مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق برئاسة الأستاذ محمد ماجد المنشاوي، رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ عمرو عطية، العضو المنتدب التنفيذي، ومن شركة أوبروي كل من السيد جودة الحملاوي، والسيد شامدن تامناج، في تأكيد على أهمية المشروع ودوره في دعم جهود تطوير القطاع السياحي.

ويقع المشروع في موقع متميز بقلب منطقة خان الخليلي التاريخية، بالقرب من مطعم ومقهى نجيب محفوظ التابع لشركة مصر للسياحة، إحدى شركات القابضة للسياحة والفنادق، حيث تم تطوير المبنى بالكامل وفق المواصفات والمعايير العالمية، بما يضمن تقديم تجربة ضيافة متكاملة تمزج بين أصالة التراث وروح الحداثة.

ويضم المشروع مطعمين رئيسيين، هما “خان الباشا” المتخصص في تقديم المأكولات الشرقية الأصيلة، و”دربار” الذي يقدم تجربة متميزة للمطبخ الهندي، بما يعكس تنوعاً ثقافياً ومذاقياً يثري تجربة الزائرين، إلى جانب عدد من البازارات السياحية.

تابعنا على | Linkedin | instagram

كما يتضمن المشروع مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والترفيهية التي تعكس الطابع الثقافي الفريد لمنطقة خان الخليلي، بما يسهم في خلق تجربة سياحية متكاملة تجمع بين جودة المذاق وسحر الأجواء التراثية.

ويتكون المبنى من دور أرضي وطابقين بالإضافة إلى سطح، وقد شملت أعمال التطوير تدعيماً إنشائياً شاملاً، إلى جانب تنفيذ متكامل للأعمال الكهروميكانيكية، وأعمال الفرش والإضاءة وتجهيزات المطابخ وأدوات المائدة، بما يواكب معايير الجودة العالمية.

ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية الشركة القابضة للسياحة والفنادق الهادفة إلى تطوير وتحديث محفظة الأصول وتعظيم الاستفادة منها، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، والتعاون مع كبرى الشركات العالمية، دعماً لخطط الدولة الرامية إلى زيادة الحركة السياحية وتحقيق تنمية مستدامة في هذا القطاع الحيوي، كما يؤكد التوجه نحو تقديم منتجات سياحية متطورة تسهم في تعزيز مكانة القاهرة على خريطة السياحة العالمية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القابضة للسياحة والفنادق تفتتح مشروعاً سياحياً جديداً بخان الخليلي بالتعاون مع أوبروي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.