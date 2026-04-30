دبي - احمد فتحي في الخميس 30 أبريل 2026 12:13 مساءً - محمد أحمد_ أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية توريد نحو 6.03 مليون طن من محصول القصب من المزارعين منذ انطلاق موسم حصاد 2025/2026 وحتى الآن، مع إنتاج نحو 640 ألف طن سكر.

وفي سياق متصل، استقبل مصنع أبو قرقاص، التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية، نحو 273 ألف طن من محصول البنجر منذ بدء التوريد في مارس الماضي، وتم إنتاج 35 ألف طن من السكر من الكميات الموردة.

ومن جانبه، أكد الكيميائي صلاح فتحي، الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، أن الكميات الموردة من محصول القصب لصالح الشركة تجاوزت المستهدف المحدد بنحو 6 ملايين طن، وهو ما يعكس نجاح موسم التوريد الحالي وكفاءة منظومة الاستلام والتشغيل.

وأوضح أن هذا الأداء يعزز قدرات الشركة على تلبية احتياجات السوق المحلية من السكر، ويدعم استقرار المعروض خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق آخر، كشف فتحي عن استهداف الشركة استلام أكثر من مليون طن من محصول البنجر، وإنتاج نحو 100 ألف طن من السكر، إلى جانب التوسع في الصناعات التكاملية المعتمدة على مخلفات القصب والبنجر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القابضة الغذائية: استلام 6.03 مليون طن قصب وإنتاج 640 ألف طن سكر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.