تعرف على نتائج مباريات دوري nile اليوم الأربعاء 17-9-2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 سبتمبر 2025 11:25 مساءً - شهد اليوم الأربعاء 17-9-2025،إقامة ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز وجاءت نتائجها كالتالي:

المقاولون 1-1 فاركو

تعادل المقاولون العرب مع نظيره فاركو بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهم منذ قليل على ستاد عثمان أحمد عثمان ضمن الجولة الـ7 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، ليستمر الفريقين بلا أى انتصار حتى الأن.

المصري 2-1 غزل المحلة

حقق فريق المصرى البورسعيدى الفوز على نظيره غزل المحلة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهم منذ قليل على ستاد السويس الجديد ضمن الجولة الـ7 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، فى هزيمة تعد هى الأولى لفريق الفلاحين هذا الموسم.

بتروجت 1-1 الجونة

تعادل الجونة وبتروجت بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد خالد بشارة في افتتاحية الجولة السابعة لدورى نايل،وافتتح التسجيل للجونة "أرنو راندريانانتيناينا" في الدقيقة 51 قبل أن يتعادل ألفا توراي لبتروجت في الدقيقة 74 من عمر المباراة .