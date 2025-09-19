الارصاد الجوية: غدا طقس حار على أغلب انحاء الجمهورية والعظمى بالقاهرة 33 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 سبتمبر 2025 03:32 مساءً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت 20 سبتمبر، طقسا معتدل الحرارة فى الصباح الباكر، حار رطب نهاراً على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة رطب فى أول الليل معتدل الحرارة فى آخره.

وكشف الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد، أنه من المتوقع غدا شبورة مائية من 8:4 صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومتوقع اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل ) مطروح - العلمين - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - بورسعيد وسرعة الرياح (50:30 ) كم/س وارتفاع الأمواج (2 (3) متر، وعلى بعض المناطق من سواحل خليج السويس وسرعة الرياح 60:40 ) كم/س وارتفاع الأمواج (2 : 3) متر.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 33 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 30 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 28 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 35 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 37 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 38 درجة.

الصغرى 25 درجة.