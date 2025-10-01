نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استمرار اعتصام صحفيي الوفد بالحزب.. والنقيب ومجلسه يؤكدون دعمهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد نقيب الصحفيين خالد البلشي دعمه الكامل لمطالب الصحفيين بجريدة وبوابة الوفد.

وأوضح خلال لقائه بالمعتصمين منذ قليل، أن الحد الأدنى للأجور إلزام قانوني يجب تطبيقه، مؤكدًا حضوره غدًا وأعضاء مجلس النقابة؛ لمساندة الصحفيين في تحقيق مطالبهم.

وأكد محمود كامل وكيل نقابة الصحفيين، وعضو مجلس النقابة، دعمه الكامل لحقوق الزملاء بجريدة الوفد.

كما أكدت إيمان عوف عضو مجلس النقابة على حق الصحفيين في الحد الأدنى.

وأعلن أصحاب المعاشات انضمامهم للاعتصام غدًا؛ للمطالبة بحقوقهم، مؤكدين أن رئيس الحزب وعد بدفع كل مستحقات أصحاب المعاشات في شهر أكتوبر.

وقد دخل الصحفيون والإداريون بجريدة الوفد في اعتصام مفتوح اليوم، مؤكدين عدم فض الاعتصام إلا بعد صرف الحد الأدنى على راتب شهر سبتمبر، والذي يصرف أول أكتوبر.

وطالب العاملون بجريدة وبوابة الوفد من صحفيين وإداريين، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتدخل العاجل لحل أزمة تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وقال الزملاء: “نطالب الرئيس السيسي بالتدخّل لتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقرّه القانون، من أجل حياة تتماشى مع ما يحدث من احتياجات أسرية لا غنى عنها، قد عجزنا عنها جميعًا أمام أبنائنا بسبب تدني المرتبات داخل المؤسسة، دون إيجاد حلول من القائمين عليها من إدارات”.

وأشار الزملاء إن الدكتور عبدالسند يمامة رئيس مجلس الإدارة، ورئيس الحزب، وعد بتنفيذه منذ 6 أشهر لكن دون أي قرار على أرض الواقع حتى الآن.

وأضافوا: “ ألزم قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والذي نشر بالوقائع المصرية في 3 مايو 2025، جميع المؤسسات بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وقد وعد الدكتور عبدالسند يمامة بتطبيق الحد الأدنى في أول شهر أكتوبر 2025، وذلك أمام اللجنة النقابية، والعاملين، وفي لقاءات تلفزيونية وصحفية، وفي الصفحة الأولى بجريدة الوفد يوم 9 إبريل 2025، ولكنه الآن يماطل ويتردد في تطبيق الحد الأدنى، رغم أن الحد الأدنى كان يُفترض أن يُطبق مع راتب شهر يوليو 2025”.

واستكملوا: “حتى الآن لم تتواصل الإدارة مع العاملين برغم وقفة الأمس ورغم وعد الدكتور ياسر الهضيبي السكرتير العام للحزب يوم الأربعاء 24 سبتمبر بإصدار قرار يوم الأحد 28 من الشهر نفسه”.