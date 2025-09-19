السيدة انتصار السيسى تنشر صورة وسام "إيزابيل لاكاتوليكا" وتشكر ملك وملكة إسبانيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 سبتمبر 2025 10:29 مساءً - توجهت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية بخالص الامتنان للملكة ليتيزيا ملكة إسبانيا وفيليب السادس ملك إسبانيا.

وكتبت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": جلالة الملك فيليب السادس وجلالة الملكة ليتيزيا ملكة إسبانيا، أتوجه إليكم بخالص الامتنان والتقدير للتكريم الكبير الذي تفضلتم بمنحي إياه. إن الوسام التكريمي الذي قدمتموه لي يمثل شرفًا رفيعًا يجسد عمق مشاعركم النبيلة، وأعتز بهذه اللفتة الكريمة وأحملها ببالغ التقدير والامتنان».

كان ملك إسبانيا "فيليبي السادس، أهدى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، القلادة الملكية لوسام ( إزابيل لاكاتوليكا ) وكذا وسام ( إيزابيل لاكاتوليكا ) للسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، حيث إن وسام ( إيزابيل لاكاتوليكا ) يعد أحد أرفع الأوسمة الملكية الإسبانية والتي يهديها الملك للشخصيات رفيعة المستوي .