لامين يامال يتوج بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب فى حفل الكرة الذهبية.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 سبتمبر 2025 11:29 مساءً - توج الإسبانى لامين يامال نجم برشلونة بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم تحت 21 عاما خلال حفل جوائز الكرة الذهبية المقام حاليا فى العاصمة الفرنسية باريس.

بث مباشر حفل الكرة الذهبية 2025

وحصل يامال على الجائزة للعام الثانى على التوالى بعدما حققها فى العام الماضى أيضًا عقب التتويج مع منتخب إسبانيا ببطولة أوروبا للشباب.

وجاءت قائمة المرشحين لجائزة كوبا 2025 بحفل الكرة الذهبية كالتالي: أيوب بوعدي (ليل). باو كوبارسي (برشلونة). ديزيريه دويه (باريس سان جيرمان). إستيفاو (بالميراس ثم تشيلسي). دين هويسن (بورنموث ثم ريال مدريد). مايلز لويسسكيلي (أرسنال). رودريجو مورا (بورتو). جواو نيفيس (باريس سان جيرمان). كينان يلديز (يوفنتوس).

وكان كيليان مبابي ، نجم منتخب فرنسا ونادي ريال مدريد الإسباني، أول من توج بجائزة "كوبا" فى نسختها الافتتاحية عام 2018، وذلك بعد تألقه مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2018 التي أقيمت في فرنسا، والذي شهد تتويج "الديوك" باللقب العالمي.

وقبل الإعلان الرسمي عن المتوج بجائزة أفضل لاعب بالعالم 2025، كشفت مصادر لـ"اليوم السابع" فى تصريحات خاصة أن محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول احتل المركز الثالث وجاء الفرنسي عثمان ديمبيلي، نجم باريس سان جيرمان، فى المركز الأول ليفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، وجاء لامين يامال نجم برشلونة في المركز الثانى.