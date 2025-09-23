وزير الخارجية يبحث مع عراقجى تطورات الملف النووى الإيرانى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 10:28 صباحاً - بحث وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطى، مع عباس عراقجى وزير الخارجية الإيرانى، تطورات الملف النووى الإيرانى، خاصة بعد التوصل للاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقاهرة فى 9 سبتمبر الجارى، والذى يعد أول اتفاق يسفر عن استئناف التعاون بين الطرفين بعد العدوان الإسرائيلى على إيران.

جاء ذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المُتحدة.

وأكد الوزير عبد العاطي أهمية مواصلة الجهود لتهيئة الظروف لتأجيل آلية إعادة تفعيل العقوبات الأممية، واستئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بما يراعي مصالح جميع الأطراف، ويسهم في تحقيق التهدئة واستعادة الثقة وإيجاد مناخ داعم لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.