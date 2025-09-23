أخبار مصرية

عناصر من القوات البحرية المصرية تصل تركيا للمشاركة فى تدريب "بحر الصداقة"

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 11:24 صباحاً - وصلت عناصر من القوات البحرية المصرية إلى تركيا للمشاركة فى التدريب البحرى المشترك المصرى التركى" بحر الصداقة – 2025 "، والذى ينفذ على مدار عدة أيام خلال شهر سبتمبر الجارى بمشاركة وحدات من القوات البحرية المصرية والتركية .                     

ويشمل التدريب تنفيذ العديد من المحاضرات والأنشطة البحرية لصقل مهارات العناصر المشاركة ورفع كفاءتها وتوحيد المفاهيم العملياتية مما يزيد من قدراتها القتالية على تنفيذ المهام بكفاءة واقتدار.

يأتى تدريب " بحر الصداقة – 2025 " فى إطار خطة التدريبات المشتركة التى تجريها القوات المسلحة بالتعاون مع نظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة فى مختلف التخصصات، والتى تساهم فى تعزيز أوجه التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات وفقاً لأحدث التكتيكات وأساليب القتال الحديثة .

 

