وزير التربية والتعليم يتفقد سير العملية التعليمية بعدد من مدارس محافظة الشرقية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 01:18 مساءً -

عقب افتتاح مدرسة "فوزي السيد الدهشوري للتعليم الأساسي" بقرية أنشاص الرمل التابعة لإدارة بلبيس التعليمية بمحافظة الشرقية، قام محمد عبد اللطيف بجولة تفقدية لعدد من المدارس بالمحافظة لمتابعة سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة داخل الفصول.

ورافق الوزير خلال الجولة، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

وخلال الجولة، تفقد الوزير مدرسة "الحاجة فائقة الأهواني الإعدادية بنات"، حيث حرص الوزير على تفقد الفصول الدراسية والاطمئنان على حضور الطالبات وتفاعلهن مع المعلمين منذ اليوم الأول.

كما تفقد الوزير محمد عبد اللطيف مدرسة "بوبسطة الابتدائية" التابعة لإدارة شرق الزقازيق، والتي تضم ٩٠٥ طلاب وطالبات، حيث اطمأن على انتظام الحضور وتسليم الكتب ونسب الكثافة داخل الفصول، ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة، ودهان الفصول، والاهتمام بنظافة الملعب المدرسي.

كما توجه الوزير إلى مدرسة "بوبسطة الإعدادية بنات" والتي تضم ٤٩٣ طالبة، حيث أشاد بجهود العاملين بالمدرسة، وبالالتزام بالانضباط وحضور الطالبات وتسلمهن الكتب الدراسية.

واختتم وزير التربية والتعليم جولته بتفقد مدرسة "السادات الثانوية بنين" التي تضم ١٨٩٦ طالبًا، حيث حرص على مناقشة طلاب الصف الأول الثانوي حول نظام البكالوريا، موضحًا أهميته كخطوة نحو تطوير التعليم وفق المعايير الدولية.

وشدد الوزير، في ختام الجولة، على أهمية الالتزام بتطبيق لائحة الانضباط بمنتهى الحزم، والالتزام بتطبيق التقييمات وأعمال السنة، بما يضمن انضباط العملية التعليمية وتحقيق الجودة التعليمية.