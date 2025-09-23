ريوسبورتس تواصل شراكتها مع الكرة الذهبية للعام الرابع

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 11:28 مساءً -

تواصل شركة «ريو سبورتس» تعاونها الاستراتيجي مع جائزة الكرة الذهبية (Ballon d’Or) للسنة الرابعة على التوالي، في تأكيد لمكانتها كشريك فاعل على المستوى الدولي.

شهد حفل هذا العام حضور قيادات الشركة ضمن «القائمة الذهبية للمدعوين» من كبار شخصيات الرياضة والأعمال، بما يرسّخ نهج الشركة التوسعي ويعزّز شبكة علاقاتها الدولية.







شارك في الحفل محمد طلعت، الرئيس التنفيذي لـ«ريو سبورتس»، وكريم طلعت، مدير تطوير الأعمال وعضو مجلس الإدارة. في حضور عكس التزام الشركة ببناء شراكات نوعية مع أبرز المنصات والجهات الرياضية العالمية.

وخلال الفعاليات، عقد وفد «ريو سبورتس» لقاءات رفيعة مع عدد من القادة الرياضيين، من بينهم خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، وناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، الذي تُوِّج ناديه بجائزة «أفضل نادٍ في العالم لعام 2025»، وذلك ضمن جهود الشركة لتوسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات في صناعة الرياضة.

من جانبه، قال محمد طلعت، الرئيس التنفيذي لريو سبورتس: "أتشرّف بحضوري في باريس ضمن هذا الحدث الرياضي العالمي الأهم. الشكر والتقدير لمجلة فرانس فوتبول والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) على تنظيم هذا الحفل المتميّز. نتطلع إلى مزيد من التعاون والعمل المشترك في النسخة السبعين من الجائزة العام القادم، بما يخدم تطلعاتنا لدعم وتطوير الرياضة على المستويين الإقليمي والدولي».

تتطلع ريوسبورتس إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك مع الشركاء الدوليين في النسخة السبعين من جائزة الكرة الذهبية العام القادم، بما يدعم مساعيها لترسيخ الحضور العربي في أكبر المحافل الرياضية العالمية.