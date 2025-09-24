نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفد «البورد العربي» يزور مستشفيات قصر العيني لاعتماد برنامج طب الأورام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور حسام حسني، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، وفد المجلس العربي للاختصاصات الصحية «البورد العربي» خلال زيارته لمستشفيات قصر العيني، وذلك في إطار اعتماد برنامج طب وعلاج الأورام، بمشاركة الدكتورة إيمان فؤاد، نائب المدير التنفيذي للتدريب، وتحت رعاية الدكتور حسام صلاح، عميد كلية الطب – قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات.

الاعتماد المؤسسي نقطة انطلاق نحو التطوير

تأتي الزيارة امتدادًا لخطوات الجامعة في مجال الاعتماد الأكاديمي، بعد حصول المستشفيات على الاعتماد المؤسسي في يناير 2024، ثم الاعتماد البرامجي لأقسام أخرى مثل الأمراض الجلدية والأشعة، فيما خُصصت هذه الجولة لاعتماد برنامج قسم الأورام ليصبح مؤهلًا لتدريب الأطباء ضمن برامج البورد العربي.

ما الذي قدمه قسم الأورام للوفد الزائر؟

وتوجه الوفد إلى قسم الأورام حيث كان في استقبالهم الدكتور محمد عبد الله، رئيس القسم، والدكتور محمد عبد الرحمن، مدير مركز الأورام، وعُقد لقاء بروتوكولي تضمّن عرضًا متكاملًا للبرنامج التدريبي شمل التعريف بالقسم وإمكاناته من أجهزة وتجهيزات طبية، واستعراض أعداد أعضاء هيئة التدريس المتفرغين والمتعاقدين جزئيًا، وعدد الأسرة والعيادات الأسبوعية، إضافة إلى عرض إحصائي يوضح أعداد المرضى المترددين على القسم بصورة أسبوعية وشهرية، مع إبراز دور الأقسام المساندة كالمعامل والأشعة ومعمل الجينات.

نقاشات ثرية وجولة تكشف حجم التطور

ودار نقاش موسع بين أعضاء اللجنة وأساتذة القسم، تخلله طرح استفسارات علمية وأكاديمية أُجيبت عنها بصورة وافية، في حضور عدد من الأطباء المقيمين وأعضاء هيئة التدريس.

كما قام الوفد بجولة ميدانية داخل القسم اطلع خلالها على الإمكانات السريرية وأساليب تقديم الخدمة الطبية، وأبدى تقديره لعدد الحالات المترددة ولطرق العلاج المتقدمة المقدمة للمرضى.

لجنة عربية بخبرات متنوعة في الاعتماد

وتشكّلت لجنة الاعتماد من الأستاذ الدكتور محمد الفقيه من دولة ليبيا رئيسًا وعضوًا خارجيًا، والأستاذة الدكتورة ابتسام سعد الدين من مصر عضوًا داخليًا، الدكتور حاتم أبو القاسم من مصر عضوًا داخليًا، والأستاذ الدكتور نوفل شاكر الشدود من العراق عضوًا خارجيًا، وقد شارك في أعمال اللجنة عبر تقنية الزووم، كما حضر الاجتماع الأكاديمي للأساتذة عن بُعد.