نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو الغيط: دعم حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الكامل لغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدّم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالشكر لفرنسا على الدعوة لاجتماع هام، مؤكدًا ضرورة تحويل مبادئ إعلان نيويورك إلى واقع عملي، مع خطوات محددة لإنهاء ما وصفه بـ«حرب الإبادة» التي تشنها إسرائيل على غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية فورًا، والانطلاق في جهود إعادة الإعمار واستعادة الاستقرار.

وأشار أبو الغيط إلى مجموعة من النقاط الأساسية، بدءًا بالمبدأ الذي يجب أن توجه إليه ترتيبات ما بعد الحرب، وهو تنفيذ حل الدولتين واستعادة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة، لضمان وحدة الأراضي الفلسطينية بين غزة والضفة الغربية، وتولي السلطة مهام الأمن الداخلي وفرض القانون والنظام.

وشدّد على وجوب انسحاب القوات الإسرائيلية من كامل أراضي القطاع دون أي استثناءات تحت حجج غير قانونية، مؤكدًا رفض أي شكل من أشكال التهجير القسري، وبقاء الشعب الفلسطيني على أرضه في غزة.

ولفت أبو الغيط إلى أهمية توفير الظروف القانونية المناسبة لأي قوة مؤقتة لتثبيت الاستقرار، مع إشراف مجلس الأمن، بهدف دعم السلطة الفلسطينية في مهامها الأمنية، وضمان بدء جهود إعادة الإعمار فورًا، على أن تتمثل المهمة الأولى لهذه القوة في مراقبة وقف إطلاق النار وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل.