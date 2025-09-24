نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التضامن الاجتماعي تنفذ برنامجًا تدريبيًا متخصصًا لإعادة إدماج الأطفال والشباب في نزاع مع القانون في المقال التالي

تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، نظمت الوزارة بالتعاون مع هيئة "تيردى زوم" السويسرية في مصر برنامجًا تدريبيًا متخصصًا حول إدارة الحالة وإعادة الإدماج للأطفال والشباب في نزاع مع القانون.

ويأتي هذا التدريب في إطار حرص الوزارة على دعم وبناء قدرات الأخصائيين الاجتماعيين، وتفعيل بروتوكولات التعاون مع الشركاء الدوليين والوطنيين بما يسهم في تعزيز برامج حماية الأطفال وتقديم مستوى لائق من الرعاية والدعم لهم ولأسرهم.

وارتكز البرنامج على تقديم دليل شامل لإعادة الإدماج في مختلف المراحل القضائية وغير القضائية، حيث يوفر إرشادات تقنية ومنهجية للعاملين الاجتماعيين، والخبراء القانونيين، والقضاة، وأعضاء النيابة، وأخصائي الحالات وغيرهم من الممارسين، بما يضمن تكييف أنظمة إدارة الحالات مع احتياجات الأطفال في جميع مراحل الإجراءات القانونية، سواء داخل الأنظمة الرسمية أو غير الرسمية.

كما يهدف الدليل إلى ترسيخ مفهوم العدالة المتمحورة حول الطفل، وضمان حماية حقوقه، إلى جانب تعزيز قدرات العاملين في المجال، وتدعيم آليات المساءلة، وتعبئة الموارد اللازمة لتمكين الأطفال من الحصول على الدعم الذي يكفل إعادة دمجهم في المجتمع بصورة فعالة.

وشهدت الفعاليات حضور كل من الدكتور وائل عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن، والأستاذ حسين إسماعيل، مدير عام إدارة الدفاع الاجتماعي، والسيدة ماريكا ماكو، مديرة هيئة "تيردى زوم"، والأستاذ حاتم قطب، الممثل الميداني ومدير الشراكات بالهيئة، فيما قامت بتيسير الجلسات التدريبية الأستاذة إيرين ثروت، استشاري حماية الطفل، والأستاذة فرح إسحاقات، منسقة العدالة الإقليمية بالهيئة.

