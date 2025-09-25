نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة مدبولى لمتابعة عدد من الملفات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وذلك لمتابعة عدد من الملفات المهمة على أجندة الحكومة في مختلف القطاعات.

ويستعرض الاجتماع تقارير حول الملفات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية، بجانب متابعة تنفيذ القرارات السابقة، وخطط الدولة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

كلمة مصر في الأمم المتحدة

يأتي ذلك عقب إلقاء الدكتور مصطفى مدبولي، كلمة مصر نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الدولي رفيع المستوى "من أجل التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين"، والذي عُقد في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك ضمن أعمال الدورة الـ80.

وأكدت الكلمة على الموقف المصري الثابت الداعي إلى التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق حل الدولتين، ورفض أي محاولات لفرض التهجير أو تغيير الواقع الديمغرافي.