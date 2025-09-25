عاجل- ألحق.. أخطب الذهب ارتفع، من جديد وأسعار الأعيرة تواصل الصعود اليوم 25 سبتمبر 2025

أحمد جودة - القاهرة - ألحق.. أخطب الذهب ارتفع، من جديد وأسعار الأعيرة تواصل الصعود اليوم 25 سبتمبر 2025

ألحق.. أخطب الذهب، ارتفع، من جديد وأسعار الأعيرة تواصل الصعود اليوم 25 سبتمبر 2025، شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025 ارتفاعًا ملحوظًا داخل محلات الصاغة، متأثرة بالتحركات العالمية في بورصات المعادن وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، إلى جانب زيادة الإقبال على المعدن الأصفر كملاذ آمن في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية العالمية.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب اليوم

الطلب العالمي: ارتفاع مشتريات الذهب عالميًا نتيجة المخاوف من تباطؤ الاقتصاد.

تحركات الدولار: تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار رفع من تكلفة الاستيراد.

التوترات الجيوسياسية: زيادة التوترات في الشرق الأوسط وأوروبا دفعت المستثمرين نحو الذهب.

الإقبال المحلي: ارتفاع الطلب في السوق المصري خاصة مع قرب المواسم والمناسبات.

أسعار الذهب اليوم في مصر – الخميس 25 سبتمبر 2025

العيار السعر بالجنيه المصري عيار 18 4337 عيار 21 5060 عيار 24 5782

توقعات الفترة القادمة

توقع خبراء الذهب أن تستمر الأسعار في التذبذب خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب موعد اجتماع البنك المركزي الأمريكي، بالإضافة إلى ترقب الأسواق العالمية لأي قرارات اقتصادية جديدة قد تؤثر على حركة الدولار والعوائد على السندات.