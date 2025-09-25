مصطفى مدبولى: ترامب أكد تقديره لشخص الرئيس السيسى وجهوده فى المنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 سبتمبر 2025 04:36 مساءً - اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والذي نقل إليه تحيات الرئيس الامريكى دونالد ترامب، الذى التقاه خلال الاجتماع الذى دعا إليه الرئيس الأمريكى فى نيويورك وشارك فيه عدد من القادة العرب والمسلمين لمناقشة الوضع فى قطاع غزة وخطط ما بعد الحرب، وشارك فيه الدكتور مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس السيسى.

وأضاف رئيس الوزراء أن الرئيس ترامب أشاد بما يجمعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى من علاقات طيبة وتقدير لشخصه وجهوده فى المنطقة. وقد انضم إلى الاجتماع مع الرئيس كل من وزيري الدفاع والإنتاج الحربى والداخلية وعدد من قيادات الأجهزة المعنية بالدولة.