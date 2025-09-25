نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الخميس ٢٥ سبتمبر، في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين برئاسة جنوب افريقيا، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

أكد وزير الخارجية خلال كلمته على أن ضعف النظام متعدد الأطراف يحد من قدرة النظام الاقتصادي العالمي على دفع جهود تحقيق التنمية المستدامة التي تتطلع إليها الشعوب، مما يتطلب تبني مقاربة شاملة لإصلاح هذه الاختلالات الهيكلية، وعلى رأسها إصلاح الهيكل المالي العالمي، وحل معضلة تمويل التنمية، ومعالجة إشكالية تنامي الديون السيادية للدول النامية، وإصلاح النظام التجاري متعدد الأطراف.

كما أشار د. بدر عبد العاطي إلى الاجتماع الرسمي الذي استضافته القاهرة مطلع الشهر الجاري لمجموعة العشرين بالتنسيق مع الرئاسة الجنوب افريقية للمجموعة حول أمن الغذاء، الذي يمثل أولوية للدول النامية، بما يُعد تتويجًا للمشاركة المصرية النشطة في أعمال المجموعة، وتأكيدا لالتزام مصر بتعزيز العمل الدولي المشترك من أجل مستقبل أفضل للجميع.

كما أكد وزير الخارجية على الأهمية التي توليها مجموعة العشرين لتعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف، الذي يستند ميثاقه إلى احترام القانون الدولي ومبادئ التعايش السلمي بين الشعوب، مما يجعل ما ترتكبه إسرائيل من ممارسات غير شرعية في غزة وما يصاحبها من انتهاكات سافرة في الضفة الغربية والقدس، مثالًا صارخًا لخرق القانون الدولي والشرعية الدولية، ويضع مصداقية المنظومة الأممية على المحك.

أعرب الوزير عن موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين تحت أي ذريعة أو مسمى، مؤكدا ضرورة وقف إطلاق النار والنفاذ الفوري للمساعدات الإنسانية، داعيًا المجتمع الدولي إلى دعم الخطة العربية والإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة بما يضمن حق بقاء الفلسطينيين على أرضهم.