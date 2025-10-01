نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز تصريحات رئيس الوزراء: نفذنا بنية أساسية غير مسبوقة.. وملفا الصحة والتعليم على رأس الأولويات.. و«حياة كريمة» أيقونة الجمهورية الجديدة في المقال التالي

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية في ختام زيارته الميدانية لمحافظة المنوفية اليوم، أكد خلالها أن الحكومة ركزت خلال السنوات الماضية على تنفيذ بنية أساسية ضخمة في مختلف أنحاء الجمهورية، لكن يظل ملفا الصحة والتعليم على رأس أولويات المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» باتت أيقونة الجمهورية الجديدة بما تمثله من طفرة في تحسين جودة حياة المواطنين بالقرى المصرية.

أبرز تصريحات رئيس الوزراء:

أولوية التنمية البشرية

أكد مدبولي أن جميع نقاط جولته بالمنوفية تركزت على مشروعات التنمية البشرية، سواء في قطاعات الصحة أو التعليم أو المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي غيرت وجه الحياة في القرى المصرية.

الصحة والتعليم على القمة

قال رئيس الوزراء إن الحكومة نفذت خلال السنوات الماضية بنية أساسية ضخمة مكنت الدولة من التوسع في الاستثمار والصناعة، لكن يظل ملفا الصحة والتعليم على رأس الأولوية للمرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الدولة ضاعفت مخصصات هذين القطاعين بشكل غير مسبوق.

«حياة كريمة» نموذج الجمهورية الجديدة

وصف مدبولي المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بأنها أيقونة الجمهورية الجديدة، موضحًا أن ما تحقق من إنجازات في القرى المستهدفة يمثل نقلة نوعية في الخدمات الطبية والتعليمية والبنية الأساسية.

دعم الصناعة وتقليل الاستيراد

خلال جولته، أشار مدبولي إلى تفقده مصنع الزجاج الهندسي لمجموعة العربي بقويسنا، والذي يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير فرص عمل جديدة، مؤكدًا أن هذه المشروعات الصناعية تتكامل مع ما نفذته الدولة من بنية تحتية داعمة.

تطوير التعليم والنموذج الياباني

لفت رئيس الوزراء إلى التوسع في المدارس اليابانية والتجريبية لتقديم تعليم متميز للأسر المصرية، معلنًا خطة للوصول إلى 500 مدرسة يابانية في السنوات القادمة.

الصناعة الوطنية والقطاع الخاص

أوضح مدبولي أن الدولة حريصة على إشراك القطاع الخاص في تشغيل وإدارة المشروعات الكبرى مثل مصانع الغزل والنسيج بشبين الكوم، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي تضخها الدولة في هذه الصناعة العريقة.