أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء يتفقد مصنع العربي تويواتشي للزجاج الهندسي ويزور موقع إنشاء أكبر مصنع للثلاجات بمصر وإفريقيا

دعم كامل للصناعة الوطنية

في إطار جولته بمحافظة المنوفية، زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مصنع الزجاج الهندسي التابع لمجموعة العربي بالشراكة مع شركة "تويواتشي" اليابانية، والمُقام على مساحة 20 ألف متر مربع بمدينة قويسنا الصناعية باستثمارات بلغت 25 مليون دولار.

وأكد رئيس الوزراء أن دعم الصناعة الوطنية وتوطينها يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية والقادمة، مشددًا على حرص الدولة على توفير البنية التحتية والمقومات الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية.

إنتاج محلي.. وتوسع في التصدير

استمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس/ إبراهيم العربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، الذي أوضح أن المصنع يُنتج أنواعًا متعددة من الزجاج مثل الزجاج المزدوج، والحراري، والمنحني، بطاقة إنتاجية تصل إلى 2 مليون متر سنويًا، ويعتمد كليًا على المكون المحلي.

وأضاف أن المصنع يغطي احتياجات السوق المحلية ويُصدّر نحو 50% من إنتاجه إلى أسواق إفريقيا والشرق الأوسط، موفرًا نحو 300 فرصة عمل مباشرة.

جولة داخل خطوط الإنتاج

تفقد رئيس الوزراء مراحل الإنتاج المختلفة، بدءًا من تخزين خامات الزجاج، مرورًا بعمليات التقطيع والمعالجة الحرارية، وحتى صناعة زجاج القطارات والمترو. كما شاهد عرضًا لاختبار قوة الزجاج عبر مرور سيارة فوق أحد الألواح، إضافة إلى معرض المنتجات التي تشمل زجاج الأجهزة المنزلية والسيارات والمعمار.

خطط مستقبلية لمصنع عملاق للثلاجات

كما زار الدكتور مصطفى مدبولي الموقع المقرر لإنشاء أكبر مصنع للثلاجات في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط، على مساحة 107 آلاف متر مربع، بالشراكة مع شركة "شارب" اليابانية، باستثمارات تبلغ 108 ملايين دولار، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 900 ألف وحدة سنويًا، ويوفر وحده أكثر من 3700 فرصة عمل مباشرة.

رسالة فخر وتشجيع

التقط رئيس الوزراء صورة تذكارية مع العاملين، مثمنًا جهودهم في تحقيق إنجاز صناعي مهم، قائلًا:

"لقد أثبتم أننا كمصريين قادرون على إنتاج كل شيء وتصنيعه في مصر."

من جانبه، أعرب المهندس إبراهيم العربي عن سعادته بالزيارة، مؤكدًا أن مجموعة العربي تعمل على توطين الصناعة وزيادة الصادرات عبر شراكات مع علامات كبرى مثل شارب، هوفر، لاجيرمانيا، وهيلر، إلى جانب علاماتها الوطنية مثل تورنيدو.