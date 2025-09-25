نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الأعلى للإعلام" يتلقّى شكوى من الكابتن محمود الخطيب ضد الإعلامي مدحت شلبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقّى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، شكوى من الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الإعلامي مدحت شلبي، مقدم برنامج «مساء الأنوار» المُذاع عبر قناة MBC مصر.

وأكد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في شكواه، أنه فوجئ بقيام المشكو في حقه خلال حلقة البرنامج المذاعة بتاريخ 23 سبتمبر 2025، بارتكاب العديد من التجاوزات التي تخالف الأكواد والمعايير الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

واستند الكابتن محمود الخطيب، في شكواه على نصوص المواد 4 16 19 من القانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأحال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الشكوى إلى لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لبحثها ودراسة ما جاء فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لما تقضي به اللوائح المنظمة.