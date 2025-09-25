نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية والهجرة يلتقي بنظيره الهندي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الخميس ٢٥ سبتمبر مع السيد سوبراهمانيام جايشانكار وزير خارجية الهند، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المُتحدة.

تناول اللقاء التطور الملموس الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد الوزيران حرصهما على مواصلة تكثيف جهود تعزيز التعاون في مختلف المجالات، خاصةً على المستويات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يحقق تطلعات الشعبين على ضوء ما يربطهما من صلات تاريخية ومصالح مشتركة.

تناول الوزيران التطورات في منطقة الشرق الأوسط، واتفقا على ضرورة تعميق وتكثيف التنسيق والتعاون سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي لمجابهة التحديات والمخاطر القائمة وبما يسهم في احتواء الأزمات وخفض التصعيد وحفظ الاستقرار.

كما تم التطرق إلى مستجدات الأزمة في غزة، حيث شدد وزير الخارجية على ضرورة التواصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، والسماح بنفاذ المساعدات دون عوائق، رافضا بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين تحت أي ذريعة أو أي مسمى، مؤكدًا حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

كما بحث الوزيران تداعيات الأزمة الأكرانية التي طال أمدها، وآثارها على مساعي التنمية علي دول الجنوب، حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن تطلع مصر للتوصل إلى تسوية للأزمة الأوكرانية قريبًا، بما يؤسس لسلام مُستدام يعالج الشواغل لدى أطراف النزاع، سهم في استعادة الأمن والاستقرار في القارة الأوروبية.