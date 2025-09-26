نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يلتقي مع وزير خارجية السودان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الخميس ٢٥ سبتمبر، مع السيد محي الدين سالم وزير خارجية السودان، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

أكد وزير الخارجية على موقف مصر الثابت الداعم لأمن واستقرار ووحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، مشددًا على ضرورة الحفاظ على المؤسسات الوطنية السودانية ودعمها، ومنوهًا بحرص مصر على التفاعل الإيجابي مع مختلف الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار في السودان وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب السوداني الشقيق.

وأشار الوزير عبد العاطي إلى أهمية تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، والعمل علي المزيد من تعميق وتطوير العلاقات الثنائية في شتي المجالات.

تطرق اللقاء للأمن المائي، حيث اكد الوزيران على وحدة موقف البلدين كدولتي مصب نهر النيل، وشددا علي ضرورة الإلتزام التام بالقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، والرفض التام للإجراءات الأحادية في نهر النيل.