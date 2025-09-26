نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع حادث انهيار مصنع المحلة وتوجه بصرف مساعدات عاجلة لأسر الضحايا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتابع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تداعيات حادث انهيار أحد المصانع والمصابع بمنطقة اليماني بمدينة المحلة الكبرى، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

ووجهت الوزيرة رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بسرعة التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري، لتقديم كافة أشكال الدعم العاجل للأسر المتضررة، إلى جانب التدخلات الإغاثية والمساعدات الإنسانية اللازمة.

كما أعربت وزيرة التضامن عن خالص تعازيها لأسر الضحايا، داعية الله أن يتغمدهم برحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة أن الوزارة لن تتأخر عن مساندة هذه الأسر في محنتهم.

وأكدت "مرسي" توجيهها بسرعة صرف مساعدات مالية عاجلة وتعويضات لأسر الضحايا والمصابين وفقًا للتقارير الطبية، مع العمل على توفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على الوقوف بجانب الأسر وقت الأزمات، وعدم تركهم بمفردهم في مواجهة تداعيات الكوارث، بما يعكس دور الوزارة الإنساني والتكافلي في مد يد العون للمواطنين في أصعب اللحظات.

