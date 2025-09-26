نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمين المجلس الأعلى للجامعات يعلن نتيجة اختبارات الدبلومات والمعاهد للالتحاق بكليات التجارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، عن ظهور نتيجة اختبارات القبول لطلاب الدبلومات والمعاهد الفنية التجارية، المؤهلة للالتحاق بكليات التجارة بالجامعات الحكومية المصرية للعام الجامعي 2025/2026.

وقال د. مصطفى رفعت إن هذه الاختبارات تأتي في إطار حرص المجلس على توفير فرص متساوية لجميع الطلاب الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية، موضحًا أن الفئات المستهدفة شملت الحاصلين على شهادة المدارس الفنية التجارية نظام الثلاث سنوات، والمدارس الفنية التجارية نظام الخمس سنوات، إلى جانب خريجي المعاهد الفنية التجارية نظام السنتين.

وأضاف أن أمانة المجلس الأعلى للجامعات تولت الإشراف الكامل على جميع مراحل الاختبارات، بداية من الإعداد وحتى إعلان النتيجة، وذلك بما يضمن تطبيق معايير العدالة والشفافية والالتزام بالضوابط الأكاديمية التي تحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأكد أمين المجلس الأعلى للجامعات أن فتح هذا المسار أمام خريجي التعليم الفني يعكس توجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحو استيعاب هذه الفئة المهمة من الطلاب، ودمجهم في المسار الجامعي بما ينسجم مع أهداف رؤية مصر 2030، الهادفة إلى تطوير التعليم وتعزيز دوره في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل.

وأشار إلى أن الطلاب يمكنهم الاطلاع على نتائجهم بسهولة من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني المخصص لذلك:

https://comresult.scu.eg/Commerce_College/index.php.

وفي ختام تصريحاته، تقدم د. مصطفى رفعت بخالص التهاني للطلاب الناجحين، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، مؤكدًا أن الجامعات المصرية ترحب بهم لاستكمال مسيرتهم التعليمية بما يحقق طموحاتهم المستقبلية.