نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التضامن الاجتماعي تطلق حزمة أنشطة تنموية للأسر بالمناطق المطوّرة مع بداية العام الدراسي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا حول جهود الوزارة في تنفيذ حزمة متنوعة من الأنشطة التنموية الموجهة للأسر المقيمة في المناطق المطوّرة بديلة العشوائيات، وذلك بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، في إطار حرص الوزارة على تخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية وتعزيز العدالة الاجتماعية.

ووفقًا للتقرير، تضمنت الأنشطة توزيع الملابس والحقائب المدرسية بما يساهم في تلبية احتياجات الأسر، حيث نفذت المبادرة من خلال خطة عمل شاملة اعتمدت على دراسات ميدانية أجرتها الرائدات الاجتماعيات لتحديد الاحتياجات الفعلية للأسر وفقًا لعدد أفرادها.

وشهدت المبادرة مشاركة متطوعين وجمعيات أهلية، حيث جرى توزيع نحو 10 آلاف قطعة ملابس على ما يقرب من 1400 أسرة بمنطقة أرض الخيالة، إلى جانب توزيع 250 حقيبة مدرسية على تلاميذ المرحلة الابتدائية من الأيتام في منطقة روضة السيدة، ما ساهم في إدخال البهجة على الأطفال مع بداية عامهم الدراسي.

كما حرصت الوزارة على تسليم المساعدات في المنازل بشكل منظم لضمان العدالة والشفافية، بما يعكس التزامها بتعزيز مبادئ التكافل والشراكة المجتمعية.

وأشار التقرير إلى أن هذه الأنشطة تأتي ضمن سلسلة من البرامج التنموية التي نفذتها وزارة التضامن الاجتماعي خلال عام 2025، والتي شملت تنظيم 6 قوافل طبية وتوعوية في مناطق "أهالينا، معًا، روضة السيدة، حدائق أكتوبر، أرض الخيالة، المحروسة" خلال الفترة من مايو إلى يوليو، واستفاد منها أكثر من 2600 مواطن عبر خدمات طبية متعددة التخصصات وبرامج لرفع الوعي الصحي والمجتمعي.

وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي أن هذه الجهود تأتي اتساقًا مع أهداف التنمية المستدامة، وبما يضمن تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين في مختلف المناطق المطوّرة.



1000557643

1000557642

1000557641

1000557639