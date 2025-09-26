نشاط كبير في المران الرئيسي لمنتخب الشباب قبل لقاء اليابان فى كأس العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 سبتمبر 2025 05:33 مساءً - قام لاعبو منتخب الشباب تحت 20 سنة لكرة القدم وجهازهم الفني بقيادة أسامة نبيه المدير الفني أرضية الاستاد الوطنى بمدينة سانتياجو " خوليو مارتنيز المقرر أن يستضيف لقاء مصر واليابان غدا السبت فى تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت القاهرة الساعة الخامسة بتوقيت تشيلي ضمن مباريات المجموعة الأولى بكأس العالم للشباب التى تقام من 27 سبتمبر الجاري إلى 19 أكتوبر المقبل ..

رافق اللاعبين والجهاز الفني ، حماده الشربيني عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة الحريص دائما على متابعة أدق التفاصيل بنفسه واستمرت جولة اللاعبين على أرضية ملعب المباراة نحو 30 دقيقة وبدأوها بقراءة الفاتحة فى منتصف الملعب ثم قاموا بالمشي فرادى وجماعات ..

وجاء ذلك عقب انتهاء المنتخب من تدريبه الأساسي الذى خاضه على ملعب آخر يبعد عن ملعب المباراة نحو 20 دقيقة بالحافلة.

وجاء التدريب الرئيسي قويا ومتكاملا قام خلاله اللاعبون بتنفيذ توجيهات الجهاز الفني حيث قاد اسامه نبيه المجموعة الدفاعية وقاد علاء عبده المدرب العام المجموعة الهجومية بعدما قام محمد عمر ابو النور بقيادة عملية إحماء اللاعبين رفقة أحمد سامح المعد البدني ؛ وشهدت التدريبات تطبيق بعض الجمل التى استقر عليها الجهاز الفني فى إطار التقرير التفصيلي الذى يقدمه محمود فايز مدير إدارة تحليل الاداء بالمنتخبات الوطنية ومساعده زياد الشعراوي.

كما قدم حماده أنور مدير المنتخب ومساعده أحمد سامي الإداري بعض الاسطوانات الخاصة بمباريات لمنتخب اليابان حصلا عليها من خلال علاقتهم .

المران الرئيسي لمنتخب الشباب المران الرئيسي لمنتخب الشباب

تدريب منتخب الشباب تدريب منتخب الشباب

جهاز منتخب الشباب في ملعب المباراة جهاز منتخب الشباب في ملعب المباراة

حماده انور وجهاز منتخب الشباب حماده انور وجهاز منتخب الشباب

منتخب الشباب في ملعب مباراة اليابان منتخب الشباب في ملعب مباراة اليابان