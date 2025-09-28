نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "القاهرة الإخبارية" تستقبل وفدًا إفريقيًا ضمن الدورة التدريبية الـ48 للإعلاميين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقبلت قناة القاهرة الإخبارية وفدًا من الإعلاميين الأفارقة اليوم الأحد 28، وكان في استقبالهم شادي جمال نائب رئيس القناة، وكريم أسامة، مدير التنفيذ والتشغيل لقنوات الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتحدث شادي جمال، عن أبرز التحديات التي واجهت القناة، فقد كان التحدي الأهم هو انطلاق قناة القاهرة الإخبارية خلال 3 شهور فقط.

وأكد، أن هذا الأمر كان مستحيلا، وهو ما جعل التغلب عليه وانطلاق القناة خلال 3 أشهر نجاحا منقطع النظير لجميع العاملين ومؤسسيها.

وذكر نائب رئيس قناة القاهرة الإخبارية، أنّ التحدي التاني كان التغطيات المهمة التي اضطلعت بها القناة في بداية انطلاقتها، مشددًا، على أن "القاهرة الإخبارية" كانت على قدر المسؤولية، واستطاعت أن تنافس قنوات إخبارية إقليمية ودولية تعمل في الحقل الإعلامي منذ سنوات طويلة.

ويأتي هذا اللقاء في ضوء التعاون الوثيق بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزارة الخارجية المصرية، حيث يعمل الطرفان منذ عام 1977 على تنظيم دورات تدريبية للإعلاميين الأفارقة من مختلف الدول الناطقة بالعربية والإنجليزية والفرنسية، بهدف تنمية الوعي الإعلامي في القارة وتعزيز الدور الثقافي لمصر داخل إفريقيا.

وينظم المجلس في الوقت الراهن الدورة الأساسية رقم (48) للإعلاميين الأفارقة الناطقين باللغة الإنجليزية، والتي يتضمن برنامجها التدريبي عددًا من الزيارات الميدانية للمؤسسات الإعلامية والثقافية المصرية، لما لذلك من أثر مباشر في إثراء خبرات المتدربين وتعزيز معرفتهم بالبيئة الإعلامية المحلية.

وضم الوفد 15 إعلاميًا إفريقيًا، يرافقهم اثنان من العلاقات العامة بمركز التدريب وفرد من أمن المجلس، وجرى التنسيق في هذا الشأن مع مركز التدريب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من خلال السيدة آمال عبد المطلب، مدير عام المركز.