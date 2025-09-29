«الصحة»: حملات رقابية مكثفة لضبط المنشآت الطبية غير المرخصة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 سبتمبر 2025 11:28 صباحاً -

أكدت وزارة الصحة والسكان استمرار حملاتها الرقابية المكثفة في جميع محافظات الجمهورية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، والعيادات، ومراكز التجميل.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على ضمان تقديم خدمات طبية مرخصة وآمنة، وحماية صحة وسلامة المواطنين. وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية في محافظة البحيرة نفذت سلسلة من الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية بالمحافظة. أسفرت هذه الحملات عن ضبط مخالفات خطيرة تهدد سلامة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

ففي مركز حوش عيسى، تم ضبط معمل تحاليل يدعى “ميجا لاب” يعمل دون ترخيص، مخالفاً لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004. جاء ذلك بناءً على شكوى مدعومة بفيديو يظهر أحد العاملين في المعمل وهو يجمع عينات دم بطريقة مخالفة للمعايير الصحية.

كشفت المعاينة أن المعمل يقوم بتجميع وبيع الدم، في انتهاك واضح لقانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما، الذي يقصر هذه الأنشطة على بنوك الدم المرخصة تحت إشراف طبي متخصص.

كما تبين أن مدير المعمل ينتحل صفة “طبيب كيميائي”. تم على الفور غلق المعمل وتشميعه، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالة الفيديو إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

أما في مركز الدلنجات، فقد أسفرت الحملة عن ضبط مركز “ماسة كلينك” للتجميل والليزر، الذي تبين أنه غير مرخص، وأعيد تشغيله رغم صدور قرار سابق بإغلاقه دون الحصول على التصاريح اللازمة. كشفت التفتيش أن المركز تديره سيدة حاصلة على دبلوم صناعي، منتحلة صفة طبيبة جلدية. تم ضبط 997 عبوة من مواد مجهولة المصدر، بالإضافة إلى أجهزة ليزر، وسرنجات، وأنابيب لسحب الدم، مما يشكل خطراً مباشراً على صحة المواطنين.

كما تبين عدم وجود سياسات لمكافحة العدوى أو التعامل مع النفايات الطبية الخطرة دون ترخيص. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتشميع المركز، كذلك، رصدت الحملة مركز “تنفس” في إدكو – رشيد، الذي يعمل دون ترخيص ويدار من قبل سيدة حاصلة على بكالوريوس اقتصاد منزلي، منتحلة صفة “طبيب تغذية”. تم ضبط عبوات للتخسيس وكريمات مجهولة المصدر، إلى جانب أجهزة طبية غير مرخصة.

كشفت اللجنة مخالفات تتعلق بسوء إدارة النفايات الطبية وعدم الالتزام باشتراطات مكافحة العدوى. تم غلق المركز وتشميعه، وتحرير محاضر بالواقعة.

من جانبه، شدد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، على استمرارية الحملات الرقابية في جميع المحافظات. ودعا المواطنين إلى التأكد من حصول المنشآت الطبية والعاملين فيها على التراخيص الرسمية قبل تلقي أي خدمات طبية أو تجميلية، للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.