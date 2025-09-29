نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي: التطوير العقاري قاطرة نمو الاقتصاد.. والحكومة تمضي في تنفيذ منظومة "تصدير العقار" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مدبولي: التطوير العقاري قاطرة نمو الاقتصاد.. والحكومة تمضي في تنفيذ منظومة "تصدير العقار"

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة تنفيذ مُخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وذلك بحضور أعضاء اللجنة وعدد من المطورين العقاريين.

التواصل المستمر مع اللجان الاستشارية

أكد رئيس الوزراء حرصه على عقد اجتماعات دورية مع اللجان الاستشارية المختلفة، لمتابعة تنفيذ ما يتم طرحه من رؤى وتوصيات، بما يسهم في النهوض بالقطاعات الاقتصادية الحيوية.

القطاع العقاري قاطرة الاقتصاد الوطني

شدد مدبولي على أن قطاع التطوير العقاري يعد من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، نظرًا لارتباطه بأكثر من 90 صناعة متنوعة، مشيرًا إلى امتلاك مصر خبرات ومطورين عقاريين على أعلى مستوى، إلى جانب توفر مشروعات عقارية متميزة قادرة على جذب الاستثمارات.

خطة زمنية لتصدير العقار المصري

استعرض الاجتماع خطة زمنية لتطبيق منظومة "تصدير العقار" التي تُنفذ عبر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في عدد من المدن، من خلال منصة إلكترونية مخصصة لتسهيل إجراءات الشراء والتسجيل للمستثمرين والمشترين الأجانب، بما يعزز من تدفق العملة الصعبة وتنشيط السوق العقارية.

الترويج الخارجي للعقار المصري

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش أهمية الترويج للعقار المصري بالخارج، باعتباره أولوية حكومية لجذب المزيد من الاستثمارات، خاصة مع تزايد الطلب على الوحدات العقارية المصرية في المناطق الساحلية.

تسهيل إجراءات التسجيل العقاري

تناول الاجتماع أيضًا جهود الحكومة لتبسيط إجراءات التسجيل العقاري سواء للمصريين أو الأجانب، بالتنسيق بين الوزارات المعنية، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام السوق العقارية المحلية والدولية.